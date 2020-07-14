Пользователи Сети назвали признаки умных людей

https://static.news.ru/photo/3e9552d8-c5d1-11ea-be0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи портала Reddit перечислили «неочевидные признаки умного человека». Одним из таких признаков называется способность понимать сферы и вопросы, в которых не хватает компетенции, то есть понимание ограниченности и несовершенства своих знаний.

Также многие пользователи согласились с утверждением, что умные люди больше внимания обращают на нюансы и стремятся избегать радикальных суждений. При этом когда они объясняют что-либо, используют выражения «в большинстве случаев», «с некоторыми исключениями».

Участники обсуждения отметили, что к признакам умного человека можно отнести восприимчивость к критике и внимательность к фактам и мнениям, которые могут изменить его точку зрения по тем или иным вопросам. Многие сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и заблуждения, если они получат достаточно аргументов.

Ещё один признак — умение лучше понимать закономерности происходящих процессов. Такие люди умеют выстраивать отдельные факты в систему, что дает им возможность делать более глубокие выводы, пишет РИА Новости.

Ранее учёные из китайского Университета науки и технологии нашли основанное на квантовой физике объяснение тому, что умные люди иногда делают глупости.

Другие исследователи связывают негативное влияние на умственные способности человечества с развитием высоких технологий. Эксперты считают, что в будущем общество может столкнуться с настоящей деградацией населения. При этом они отметили, что интеллект человека зависит от экологической обстановки, бытовых условий и условий труда, социальной среды и других факторов. Также умственные способности могут пострадать из-за личной утраты, трагедии и потери работы. Согласно их данным, сейчас в росте IQ, который фиксировался почти полвека назад, наблюдается обратная динамика, писал NEWS.ru.