Учёные заявили, что люди стремительно глупеют из-за технологий

https://static.news.ru/photo/df2819d4-0c03-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Развитие высоких технологий оказывает негативное влияние на умственные способности человечества. По данным учёных, уровень IQ людей в последние годы стремительно падает.

Эксперты считают, что в будущем общество может столкнуться с настоящей деградацией населения. При этом они отметили, что интеллект человека зависит от экологической обстановки, бытовых условий и условий труда, социальной среды и других факторов. Также умственные способности могут пострадать из-за личной утраты, трагедии и потери работы.

Согласно данным учёных, сейчас в росте IQ, который фиксировался почти полвека назад, наблюдается обратная динамика. Так, в Норвегии каждые десять лет средний показатель падает на семь пунктов. Если эта тенденция сохранится, уровень интеллектуального развития граждан страны может снизиться с максимальных 130 до минимальных 69 пунктов.

Как отмечают психологи, улучшить ситуацию поможет решение ряда экологических проблем, улучшение качества питания, изменение образа жизни населения и пропаганда спорта, передаёт Med-heal.

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа учёных из Канады, Испании и Швеции выяснила, что интеллект спасает птиц от вымирания.