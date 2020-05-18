Учёные заявили, что люди стремительно глупеют из-за технологий

Развитие высоких технологий оказывает негативное влияние на умственные способности человечества. По данным учёных, уровень IQ людей в последние годы стремительно падает.
Эксперты считают, что в будущем общество может столкнуться с настоящей деградацией населения. При этом они отметили, что интеллект человека зависит от экологической обстановки, бытовых условий и условий труда, социальной среды и других факторов. Также умственные способности могут пострадать из-за личной утраты, трагедии и потери работы.
Согласно данным учёных, сейчас в росте IQ, который фиксировался почти полвека назад, наблюдается обратная динамика. Так, в Норвегии каждые десять лет средний показатель падает на семь пунктов. Если эта тенденция сохранится, уровень интеллектуального развития граждан страны может снизиться с максимальных 130 до минимальных 69 пунктов.
Как отмечают психологи, улучшить ситуацию поможет решение ряда экологических проблем, улучшение качества питания, изменение образа жизни населения и пропаганда спорта,
Ранее NEWS.ru писал, что международная группа учёных из Канады, Испании и Швеции выяснила, что интеллект спасает птиц от вымирания.
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