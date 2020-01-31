Учёные из китайского Университета науки и технологии нашли основанное на квантовой физике объяснение тому, что умные люди иногда делают глупости.
Психологи долго пытались объяснить, почему люди, способные сделать рациональный и разумный выбор, иногда принимают очевидно неверные решения. Исследователи из Китая пришли к выводу, что в этом виновата квантовая неопределённость.
Как
Как ранее сообщал NEWS.ru, физикам из Австрии и США удалось впервые сфотографировать «твёрдый» квантовый объект, представляющий собой наночастицу из стекла, которая состоит сразу из 100 млн атомов.
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