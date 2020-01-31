https://static.news.ru/photo/f3867844-4452-11ea-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из китайского Университета науки и технологии нашли основанное на квантовой физике объяснение тому, что умные люди иногда делают глупости.

Психологи долго пытались объяснить, почему люди, способные сделать рациональный и разумный выбор, иногда принимают очевидно неверные решения. Исследователи из Китая пришли к выводу, что в этом виновата квантовая неопределённость.

Как пишет «Царьград», учёные использовали методику решения проблем, называемую обучением с квантовым подкреплением (QRL), в основании которой лежит используемая в психологии и разработке ИИ технология классического обучения с подкреплением (CRL). Таким путём удалось установить, что люди учитывают существующую в квантовой вселенной квантовую неопределённость, причём даже не подозревая об этом. Следствием этого стал вывод о том, что познание мира человека является квантовым процессом.

Как ранее сообщал NEWS.ru, физикам из Австрии и США удалось впервые сфотографировать «твёрдый» квантовый объект, представляющий собой наночастицу из стекла, которая состоит сразу из 100 млн атомов.