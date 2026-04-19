Полюбила перловку благодаря этому рецепту: полноценный ужин с курицей и крупой в одной сковороде

Перловка с курицей — это блюдо, после которого вы навсегда перестанете относиться к этой крупе с предубеждением.

Нежная, рассыпчатая перловка, пропитанная мясным соком и ароматом овощей, и сочные куриные голени с хрустящей корочкой создают идеальный дуэт для сытного семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 4–6 куриных голеней (бедер), 1 стакан перловой крупы, 1 луковица, 1 морковь, 3 стакана воды, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные голени посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Выложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь до мягкости. Добавьте промытую перловку, обжаривайте 2–3 минуты. Залейте водой, добавьте соль, перец, паприку, перемешайте. Верните куриные голени в сковороду.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40–50 минут до готовности перловки и выпаривания жидкости. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью.

Проверено редакцией
