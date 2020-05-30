«Полёт на МКС — это не Марс»: Пушков прокомментировал запуск Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/aa7d1912-a2f5-11ea-9816-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/nasa.gov

Российский сенатор Алексей Пушков сдержанно отреагировал на успешный запуск нового пилотируемого космического корабля компании Илона Маска SpaceX.

Политик отметил, что американского предпринимателя можно поздравить с удачным запуском космического корабля, но напомнил, что полёт к Международной космической станции и полёт на Марс — события совершенно разного уровня.

Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полёт на МКС, это не Марс. Полёт на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он ещё бесконечно далёк, — констатировал Пушков в своём Telegram-канале.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал 30 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после неудачного испытания Starship SN4.