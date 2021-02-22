Полуголый блогер станцевал на Мамаевом кургане

https://static.news.ru/photo/0b4cac7e-75e3-11eb-a3ec-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео _sweet_boy_8_ / TikTok

В Волгограде 20-летний TikTok-блогер и бывший кандидат в депутаты Кирилл Ежов опубликовал видеоролик, в котором он в одних джинсах танцует у подножия статуи «Родины-матери» на Мамаевом кургане.

В ролике видно, как раздетый по пояс молодой человек снимает обувь и носки и, стоя босиком в снегу, начинает кривляться под наложенную на видео музыку. По версии сайта V1.ru, съёмка велась на склоне у подножия «Родины-матери» напротив храма Всех Святых на Мамаевом кургане и малой братской могилы, где захоронено около полутора тысяч защитников Сталинграда. Склон, на котором танцует Ежов, также является большой братской могилой, о чём свидетельствует установленная там табличка.

Ролик появился на странице Ежова 23 февраля, однако вскоре был удалён. Блогер признал, что на видео запечатлён именно он, но при этом заявил, что к ролику смонтирован другой фон. По его словам, это мог сделать один из подписчиков, который психически невменяем и преследует блогера в течение нескольких месяцев. Ежов пригрозил пожаловаться на него в полицию.

В издании отмечают , что следы монтажа на видео незаметны. Кроме того, при смещении ракурса видны чёткие следы, оставленные блогером на снегу. Журналисты направили запрос в музей-заповедник «Сталинградская битва» с просьбой уточнить, попал ли танец Ежова на камеры видеонаблюдения, а также попросили оценить поступок молодого человека по месту его работы в банке.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) после того, как в Ставропольском крае подросток станцевал на мемориале возле Вечного огня. Сам он уже опубликовал видео с извинениями, отметив, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок.