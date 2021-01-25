На станцевавшего у Вечного огня подростка завели дело

https://static.news.ru/photo/0b707bae-5ef0-11eb-a3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imena.onf.ru

СКР возбудил уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) после того, как в Ставропольском крае подросток станцевал на мемориале возле Вечного огня.

Инцидент произошёл в середине января в селе Донском Труновского района. Молодой человек, прогуливаясь по парку, исполнил танец у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, которые погибли в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Танец был снят на камеру. Впоследствии видеоролик появился в соцсетях.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств , сообщается на сайте СКР.

Сам подросток уже опубликовал видео с извинениями. Он отметил, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сербии задержали двух молодых людей, которые осквернили памятник «Вечный огонь» советским и югославским воинам-освободителям в Белграде. Их также подозревают в повреждении памятников в парке Калемегдан, которые были исписаны граффити с посланиями ненависти и нетерпимости.