Осквернивших Вечный огонь задержали в Сербии

https://static.news.ru/photo/bb08bdba-4e83-11eb-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Силовики в Сербии задержали двух молодых людей, которые осквернили памятник «Вечный огонь» советским и югославским воинам-освободителям в Белграде.

Гражданин А.Р. 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью: «Освободители? Нет, никогда», — говорится в сообщении МВД Сербии.

Задержанные также подозреваются в повреждении памятников в парке Калемегдан. Тогда они были исписаны граффити с посланиями ненависти и нетерпимости.

Лицо нашей столицы снова чисто. Я поражён фактом, что совершившие это настолько молоды, и мы должны спросить себя, что должны сделать, чтобы зло фашизма не отравило больше ни одной юной души, — заявил министр МВД Александр Вулин.

Инцидент с осквернением Вечного огня произошёл в ночь на 30 декабря 2020 года. Пострадал недавно открытый памятник в мемориальном комплексе «Освободителям Белграда», передаёт РИА Новости.

Президент страны Александр Вучич заявил, что это происшествие говорит о наличии в стране «фашистских элементов». Пламя удалось зажечь только 6 января.

Церемония зажжения Вечного огня в мемориале «Освободителям Белграда» прошла 15 декабря. В ней участвовал президент Сербии Александр Вучич и глава МИД РФ Сергей Лавров. Лампада с огнём была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским на спецборте Минобороны РФ.

Автором монумента является российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник находится в центральной части мемориала. На нём выведена надпись на сербском: «Никто не забыт, ничто не забыто». Монумент «Вечный огонь» установлен по решению властей России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда и ряда компаний из России и Сербии.

Как писал NEWS.ru, в посольстве РФ в Сербии назвали осквернение памятника циничной попыткой поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер.