Получился с первого раза: влажный кулич с творогом и шоколадом на Пасху — попробовав, не оторваться

Шоколадно-творожный кулич без дрожжей — это невероятно влажный, нежный и ароматный десерт. Мякиш получается настолько сочным и бархатистым, что невозможно оторваться, хочется есть еще и еще.

Творог делает выпечку влажной, а кусочки шоколада превращают каждый кусочек в маленькое наслаждение. Готовится такой кулич проще простого и получается с первого раза.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г творога (9–18%), 200 г сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 250 г муки, 100 г темного шоколада (рубленого или в каплях), 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Как приготовить

Творог протрите через сито или взбейте блендером до пастообразного состояния. Масло растопите. В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванилин, соль и растопленное масло, взбейте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Добавьте кусочки шоколада. Разложите тесто по смазанным маслом формам на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовый кулич остудите, посыпьте сахарной пудрой или полейте шоколадной глазурью.

