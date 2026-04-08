Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 07:31

Получился с первого раза: влажный кулич с творогом и шоколадом на Пасху — попробовав, не оторваться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоколадно-творожный кулич без дрожжей — это невероятно влажный, нежный и ароматный десерт. Мякиш получается настолько сочным и бархатистым, что невозможно оторваться, хочется есть еще и еще.

Творог делает выпечку влажной, а кусочки шоколада превращают каждый кусочек в маленькое наслаждение. Готовится такой кулич проще простого и получается с первого раза.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г творога (9–18%), 200 г сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 250 г муки, 100 г темного шоколада (рубленого или в каплях), 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Как приготовить

Творог протрите через сито или взбейте блендером до пастообразного состояния. Масло растопите. В миске смешайте творог, яйца, сахар, ванилин, соль и растопленное масло, взбейте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Добавьте кусочки шоколада. Разложите тесто по смазанным маслом формам на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до сухой зубочистки. Готовый кулич остудите, посыпьте сахарной пудрой или полейте шоколадной глазурью.

Проверено редакцией
Общество
Пасха
рецепты
куличи
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запись к врачу стала опасной для россиян из-за новой мошеннической схемы
В Бразилии раскрыли, что может превратить БРИКС в новую ООН
Израильская авиация убила четверых в машине скорой помощи
Что посадить на грядке в апреле, чтобы собрать богатый урожай
«Полная и безоговорочная»: Трамп объявил о победе США
Захарова напомнила миру позицию России по Ближнему Востоку
Поликлиника вспыхнула как спичка в российском регионе
Жена награжденного Путиным Героя России раскрыла детали его исчезновения
Появились детали повреждений в Горловке после атаки ВСУ
В России наметился кризис производства алкоголя
Стало известно, кто возместит Ирану убытки от войны в Персидском заливе
«Клоун»: Иран в жесткой форме высмеял Зеленского после слов об Ормузе
Спасенная из кол-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву
Трамп пообещал Ближнему Востоку «золотое» время
Госдеп объявил об успехе в освобождении американской журналистки в Ираке
Стало известно, какие категории товаров исчезнут с прилавков с 1 мая
Россиян предупредили о новых правилах для тех, кто не удалил WhatsApp
Каратели ВСУ и масштабная химпровокация: новости СВО к утру 8 апреля
«Добили как свидетелей»: появилась жуткая версия исчезновения Усольцевых
«Большие деньги»: Трамп пообещал спасти судоходство в Ормузском проливе
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.