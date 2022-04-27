Полковник Кнутов назвал причину обострения ситуации в Приднестровье

Фото Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики

В Приднестровье обострилась военная ситуация, так как предпринимается попытка вытеснить оттуда российские войска и передать территорию под контроль НАТО, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов. Он также предположил, что таким образом Румыния планирует «поглотить» Молдавию, пишет «360».

Для того чтобы осложнить ситуацию, предпринимается попытка обострить обстановку в Приднестровье. Это делается с одной целью: либо для вытеснения оттуда российских войск и взятия под контроль НАТО, либо для поглощения Румынией территории Молдавии, — отметил Кнутов.

Он отметил, что обладает информацией о том, что румынские военнослужащие уже проникли на территорию Молдавии в униформе местных солдат. Кнутов считает, что это может говорить о переходе НАТО от фазы оказания помощи к фазе непосредственного участия в конфликте.

26 апреля в радиоцентре, расположенном в приднестровском посёлке Маяк, произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут взять под контроль Приднестровье, если поступит официальный запрос от Кишинёва. Он подчеркнул, что сил у Киева для этого достаточно.