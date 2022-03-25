Политолог: паники в российских супермаркетах на Западе только и ждут

Спровоцировать панику и ажиотаж внутри страны — одна из основных целей санкций, заявил политолог Сергей Наумов в беседе с LIVE24. Эксперт подчеркнул, что в такие времена особую важность приобретает грамотная коммуникация с населением.

Дефицит ряда товаров в России создаётся искусственно, а вина за его создание лежит на паникёрах, которые бросаются раскупать всё подряд. Неумение своевременно объяснить людям, почему не нужно сходить с ума и скупать гречку с туалетной бумагой, огромная проблема, с которой нужно что-то делать, — объяснил Наумов.

Политолог уверен, что чем грамотнее и быстрее региональные власти выстроят диалог с населением, тем быстрее Россия справится с последствиями западных санкций.

Ранее замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин заявил, что дефицита продовольствия в России быть не должно. Для ускорения таможенных процедур по поставке жизненно важных товаров на границе принимаются все усилия.