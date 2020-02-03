https://static.news.ru/photo/cd000086-4683-11ea-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политолог Михаил Делягин назвал людоедами тех, кто придумал оформлять водителей скорой помощи в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. По его мнению, вывод водителей на аутсорс ставит их в положение бизнесменов, которые не могут рисковать своей машиной ради спасения людей.

Правительство, которое придумало такую схему, судя по всему, тоже работало в режиме аутсорсинга, передав свои функции не нормальным российским бизнесменам, а каким-то людоедам, — цитирует «Царьград» Делягина.

Как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге 67 водителей скорой помощи предупредили о забастовке. По их словам, им предлагают оформляться как индивидуальным предпринимателям или самозанятым, оказывающим услуги по перевозке, что лишает соцпакета, оплачиваемых больничных и отпусков.

Такие условия якобы выдвинул коммерческий холдинг, берущий под контроль работу этой экстренной медицинской службы. Компания уже функционирует в этой сфере на Урале и в Поволжье. Бенефициар этого бизнеса Евгений Фридман уже заявил, что на уступки не пойдёт и готов заменить водителей кандидатами с улицы.