Политолог оценил кандидатуру Рогозина в качестве главы Крымского округа Политолог Коровин: Рогозин мог бы возглавить Крымский округ из-за большого опыта госслужбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин мог бы стать главой нового Крымского федерального округа, рассказал в интервью «ФедералПресс» политолог, глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По словам специалиста, Рогозин подходит в качестве кандидата для подобной должности из-за его патриотических воззрений и большого опыта госслужбы.

Рогозин вполне подходит (на должность полпреда президента РФ нового округа. — NEWS.ru) с его патриотическими воззрениями, опытом государственной службы, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. При этом в России могут создать новый федеральный округ, куда войдет и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о создании Крымского федерального округа. Также он отказался комментировать новости о назначении полпредом в новом округе бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. При этом на уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов в свой состав, представитель Кремля ответил положительно.