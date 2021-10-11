Политолог объяснил, почему в Москве не вводят локдаун

Политолог Александр Кынев рассказал, почему власти Москвы не хотят вводить локдаун. По его словам, введение коронавирусных ограничений в столице ударит по бизнесу, а использование QR-кодов серьёзно снизит посещаемость общепита. Об этом он заявил в беседе с Sobesednik.ru.

Потому что это дико непопулярно. И это огромный удар по бизнесу. Летом им удалось нарастить процент вакцинированных, но на этом всё притормозилось. А если ввести QR-коды для общепита, то вместо 100% заполняемости будет 30% или меньше, — сказал Кынев.

Также он объяснил, почему провалилась кампания по вакцинации россиян. По его мнению, это произошло потому, что люди массово не доверяют власти и она беспомощна против этого.

На совсем жёсткие вещи власть пойти не может, потому что это будет уничтожение экономики. Государство не в состоянии оплачивать подобные экономические издержки. Как показывает мировая экономика, локдауны как политика уже прекратились. Есть отдельные случаи, но сегодня это уже экзотика. Всеобщий карантин экономически бессмыслен, это ничего не решает — пандемия не исчезает, а экономика оказывается в крайне беспомощном состоянии, — подытожил эксперт.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия, при которых могут ввести новый локдаун в России. Это появление нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции.