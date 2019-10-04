https://static.news.ru/photo/14e6640a-e69c-11e9-b22a-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил феномен экоактивистки Греты Тунберг отсутствием этого феномена. Подростка используют лоббисты в своих интересах, считает он.

Феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет. Её используют как мифологему, чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку, которая позволила бы им изменить политический вектор и присоединение к которой было бы обязательным, — рассказал Брутер URA.RU .

Он добавил, что политикам и обществу не следует обращать внимание на активиста, который не владеет достаточными знаниями, числами и фактами.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН по климату 23 сентября. Не скрывая яростных интонаций в голосе, девушка обвинила политиков во лжи и в том, что «они украли у неё детство», писал News.ru.

Грета страдает синдромом Аспергера. Это психическое отклонение, похожее на аутизм. Заболевание не влияет на интеллект. Страдающие синдромом Аспергера не понимают двусмысленности, иронии и лжи, часто зацикливаются на какой-либо мысли. Когда Грете было восемь лет, на уроке в школе показали фильм про последствия глобального потепления для планеты, который произвёл на неё сильнейшее впечатление.