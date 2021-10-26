Политолог назвал закон об иноагентах инструментом в руках элит

Закон об иностранных агентах служит инструментом для части российских элит, поэтому его не отменят. Хотя он и приводит к расколу: часть чиновников выступает против закона, сообщил изданию «ФедералПресс» политолог Илья Гращенков.

Будут внесены в том числе поправки, которые позволят определённым людям и организациям, которые могут получить такой статус из-за коллизии, не попасть в реестре. Уже предлагают внести туда, что если государственные СМИ получают иностранное финансирование, то они не иностранные агенты, — сказал Гращенков.

Предложения по изменению закона об иностранных агентах разрабатывают Союз журналистов России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Например, предлагается уведомлять физлица НКО и СМИ о риске попасть в реестр заранее, чтобы у них было время исправить нарушения.

Большинство наших коллег-журналистов, признанных физлицами-иноагентами вообще не понимали за что. Они гадали, к какому посту мог придраться Минюст, — объяснила член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

Ранее изменить закон об иноагентах призвала дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. Она заявила, что поддерживает журналистов в «желании бороться за свободу слова и журналистики» и сама получает информацию преимущественно на сайтах, которые включены в список иноагентов.

Президент России Владимир Путин признал, что в действующем российском законодательстве об иностранных агентах существуют размытые критерии. Он пообещал ещё раз изучить возникшую ситуацию.