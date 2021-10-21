«Мы этим займёмся»: Путин признал проблемы законов об иноагентах

Президент Владимир Путин признал, что в действующем законодательстве об иностранных агентах существуют размытые критерии. Он пообещал ещё раз изучить возникшую ситуацию. Такое заявление он сделал на Валдайском форуме.

Я вам обещаю, мы посмотрим ещё раз эти размытые критерии <...> Мы этим займёмся, — подчеркнул он.

Он признался, что его знакомые жаловались ему на нормы об иноагентах. Они говорили, что за занятия благотворительной деятельностью их подводят к иноагентскому статусу. Также об этом говорили на Совете по правам человека. Кроме того, он рассказал, что постоянно поручает Администрации президента и Госдуме возвращаться к этим нормам, совершенствовать их и не злоупотреблять.

Разве что-то происходит у нас ковровым образом? Да нет. Посмотрите, сколько их у нас (иноагентов. — NEWS.ru). Что, каждый второй что-ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нет. Опасность этого сильно преувеличена, — добавил он.

Так глава государства ответил на предложение лауреат Нобелевский премии мира и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова обсудить решение проблем с законодательством об иноагентах с руководителями СМИ.

За 2021 год иноагентами среди СМИ в России были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Росбалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.