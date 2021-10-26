Дочь Пескова призвала изменить закон об иноагентах

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета выступила за изменение закона о СМИ — иностранных агентах. Она заявила, что поддерживает журналистов в «желании бороться за свободу слова и журналистики». Текст заявления Пескова разместила в своём Instagram.

По словам Елизаветы, она получает информацию преимущественно на сайтах, которые включены в список иноагентов, и именно поэтому решила высказаться по данному вопросу. Пескова считает странным, что решение о включении СМИ в соответствующий список принимают Минюст совместно с МИД. Девушка считает, что подобные решения должны приниматься судом при наличии широкой доказательной базы.

Иначе они выглядят как наскоро слепленные политические дела против конкретных групп журналистов и неугодных СМИ, — написала Елизавета Пескова.

По мнению девушки, нынешний закон ведёт к «полнейшей неразберихе», поскольку он продолжит «диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и журналистов». Пескова считает закон «сырым», его необходимо дорабатывать и дополнять пояснительными инструкциями при применении.

В 21 веке <...> хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело «попадают в опалу», — резюмировала Елизавета.

В 2021 году иноагентами среди СМИ были признаны телеканал «Дождь», интернет-издание «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Росбалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.