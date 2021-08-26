Российские СМИ потребовали от власти прекратить преследование журналистов

Российские СМИ обратились к власти с требованием прекратить преследование независимых изданий. Письмо опубликовала «Новая газета».

Обращение адресовано президенту Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, директору ФСБ Александру Бортникову, генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и ряду других официальных лиц.

Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. Также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения, — заявили журналисты.

Они потребовали перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов» и Закон о СМИ.

Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать, — сообщается в письме.

К письму присоединились сотрудники «Дождя» (внесён в реестр СМИ-иноагентов), «Новой газеты», Republic, «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее силовики задержали девять журналистов на акции у здания ФСБ.

Телеведущая Ксения Собчак назвала признание телеканала «Дождь» иностранным агентом расправой над всеми свободными СМИ России.