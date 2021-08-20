Силовики задержали девять журналистов на акции у здания ФСБ

Серия одиночных пикетов против признания СМИ и журналистов иностранными агентами, которая проходила у здания ФСБ на Лубянке в Москве, завершилась. Всего полицейские задержали девять активистов, пишет «Медуза» (признана российскими властями иноагентом).
Среди задержанных
При этом государственный ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Акция началась вечером 21 августа. Мероприятие прошло из-за решения Минюста признать иностранным агентом телеканал «Дождь» и расследовательское медиа «Важные истории». За последнее время иноагентами были признаны издания «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (прекратило работу после внесения в список), The Insider, а также многие журналисты.
Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков, уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.