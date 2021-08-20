Силовики задержали девять журналистов на акции у здания ФСБ

Серия одиночных пикетов против признания СМИ и журналистов иностранными агентами, которая проходила у здания ФСБ на Лубянке в Москве, завершилась. Всего полицейские задержали девять активистов, пишет «Медуза» (признана российскими властями иноагентом).

Среди задержанных были журналистка Софья Гройсман (признана властями иноагентом, стояла с плакатом «Сами вы иноагенты»), сотрудник RT Илья Васюнин (стоял с плакатом «Хватит тут устраивать Украину»), журналист Андрей Ковалёв (стоял с плакатом «Свободная журналистка, а не вот это вот всё»), создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий (стоял с плакатом «О свой агентности подумали бы, притырки»), журналистка «Дождя» (признан властями иноагентом) и невеста обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова Ксения Миронова, создательница подкаста «Норм» Даря Черкудинова и журналистка The Bell Юлия Старостина.

При этом государственный ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о пяти задержанных на акции.

Акция началась вечером 21 августа. Мероприятие прошло из-за решения Минюста признать иностранным агентом телеканал «Дождь» и расследовательское медиа «Важные истории». За последнее время иноагентами были признаны издания «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (прекратило работу после внесения в список), The Insider, а также многие журналисты.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков, уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.