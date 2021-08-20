«Отвратительная подлость»: Собчак о признании «Дождя» иноагентом

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в России от коронавируса вакцинировались более 43 млн человек, но такого количества недостаточно. Об этом сообщил ТАСС.

Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это...