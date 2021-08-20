«Отвратительная подлость»: Собчак о признании «Дождя» иноагентом

Бывшая ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак прокомментировала признание канала иностранным агентом. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что это — расправа над всеми свободными СМИ России.
Я считаю, что это отвратительная подлость по отношению к свободным СМИ. Я считаю, что это просто расправа над всеми свободными СМИ, чтобы в инфопространстве не осталось никого кроме Маргариты Симоньян и Владимира Соловьёва. Я считаю это решение абсолютно незаконным, безосновательным и, честно говоря, у меня нет слов. Я нахожусь в шоке, сама об этом узнала буквально полчаса назад, — подчеркнула она.
Она отметила, что работала на телеканале много лет и считает «Дождь» своей альма-матер.
Поэтому для меня это какая-то личная трагедия, — заключила она.
20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения сейчас неизвестны.
Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в список иноагентов попали шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.