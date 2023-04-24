Политолог назвал вариант вступления Украины в НАТО и ЕС Политолог Светов: Украина может стать членом НАТО и ЕС лишь за счет Польши

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Киев, Украина

Политолог Юрий Светов заявил, что у Украины имеется шанс войти в НАТО только в случае реализации плана по ее объединению с Польшей. Однако и при таком варианте развития событий все будет неоднозначно, отметил он в интервью URA.RU.

Там не так все однозначно будет, как им мечтается. Что тут же появятся базы НАТО на этой территории. Это не так. Когда произошло объединение двух Германий и при том, что объединенная ФРГ стала членом НАТО, были введены разного рода ограничения по использованию в военных целях бывшей ГДР. Пока все эти договоренности сохраняются, — пояснил политолог.

Светов указал на веру украинцев в то, что Европа им поможет и «их спасут». При этом реализация плана Киева войти в НАТО приведет к опасным последствиям для всех членов блока, добавил политолог. По его мнению, вступление Украины в Альянс станет вступлением НАТО в войну с Россией. И после этого российским войскам будет без разницы, где уничтожать западные вооружения — на территории Украины или Польши, заключил Светов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — члены Альянса дали предварительное согласие на вступление Украины в свои ряды. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией». Также он рассказал, что союзники по НАТО обсуждают вопрос поставки Украине самолетов различных типов.