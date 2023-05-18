Политолог предложил способы борьбы с диверсиями в России Политолог Перенджиев призвал сотрудников транспорта повысить бдительность в связи с диверсиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам транспорта следует повысить бдительность в связи с увеличившимся количеством диверсий на территории России, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Комментируя ситуацию «Народным Новостям», эксперт отметил, что также необходимо усилить дорожный патруль, установить как можно больше камер слежения и привлечь добровольных народных дружинников.

Повышение бдительности должно быть среди всех, кто имеет отношение к работе на дорогах и транспорте. Я считаю, что работу нужно регулировать именно так, чтобы каждый понимал, что сейчас он находится на линии боевого соприкосновения, если говорить в контексте диверсионно-террористической борьбы, — пояснил политолог.

По словам эксперта, важно понимать, в каких регионах чаще всего происходят диверсии. К ним относятся Северо-Западный, Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Перенджиев подчеркнул, что необходимо следить за территориями, расположенными ближе всего к новым регионам. Политолог добавил, что для диверсий чаще всего выбирают транспортные объекты и места хранения топлива.

Перенджиев призвал создавать специальные группы по примеру Смерша. Их деятельность должна быть направлена на противодействие диверсантам и шпионам. Эксперт отметил, что важно применять опыт, полученный в годы Великой Отечественной войны.

Политолог также призвал обратить внимание на работу социальных сетей. Внутри служб, связанных с кибербезопасностью, важно повышать бдительность, так как через мессенджеры вербуют молодых людей. Для того чтобы обезопасить их, нужно уделить особое внимание социально-воспитательной работе внутри учебных заведений, считает эксперт.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ранее создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами России, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и российском высшем руководстве.