Политолог назвал причины стрельбы по офису партии Эрдогана Политолог Дюрре: стрелявшие по офису партии Эрдогана прощупывали реакцию турецкого общества перед выборами

Фото: @muratcapoglu/twitter.com

Неизвестные обстреляли офис партии Эрдогана

Стрелявшие по офису правящей в Турции «Партии справедливости и развития» являются террористами, но не факт, что преступники принадлежат к экстремистским организациям, рассказал NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Собеседник не исключил, что за нападавшими стоят люди, проверяющие реакцию населения республики на подобные инциденты накануне президентских выборов, в ходе которых лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть.

По его словам, подобные провокации были совершены и в отношении зданий оппозиционных партий: «Хорошей партии» и «Народно-республиканской партии».

Стрелявшие однозначно террористы, но кто за этим стоит — трудно сказать. Их всегда задерживают, на допросах они говорят, что не принадлежат к экстремистским организациям. Хотя не исключено, что за ними стоят люди, прощупывающие настроения турецкого общества, реакции на подобные ЧП накануне выборов президента Турции, которые Эрдоган может и проиграть, — отметил Дюрре.

Собеседник добавил, что граждане Турции пока не придают подобным ЧП серьезного значения.

Ранее стало известно, что в Стамбуле двое мужчин обстреляли один из офисов «Партии справедливости и развития». Нападавшим удалось скрыться, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее обозреватель турецкого новостного сайта Haber7 Озгюр Байрак сообщил, что власти США надеются поставить во главе Турции такого президента, как Владимир Зеленский на Украине. Он отметил, что Белый дом интересует зависимый от него политик.

Байрак добавил, что турецкой оппозиции поставили задачу взять на себя роль Зеленского. При этом оппозиционеры и США не достигли итогового соглашения в ходе переговоров США, заключил обозреватель.