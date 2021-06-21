Политолог назвал особенности избирательной кампании в пандемию

Из-за роста случаев заражения коронавирусом и введения новых ограничений почти вся избирательная кампания в Государственную думу будет носить медийный характер. Об этом NEWS.ru рассказал политолог Александр Кынев.

Коммуникация с избирателями будет вестись через газеты, листовки, телевидение, радио и Интернет.

Де-факто запрещаются публичные акции. Таким образом, вести избирательную кампанию путём непосредственной работы с населением в виде пикетов, любых публичных акций митингов и так далее будет почти невозможно. Встречи с избирателями будут затруднены, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что процедурных изменений уже не может быть введено, так как избирательная кампания началась и правила выборов больше меняться не могут по закону.

На вопрос о том, какое влияние пандемия окажет на сбор подписей самовыдвиженцев, Кынев ответил, что правила этой процедуры сейчас таковы, что зарегистрироваться таким образом «без политической санкции сверху» почти невозможно. Он напомнил, что на выборах в 2016 году на 255 округов зарегистрировали только 23 кандидата по подписям.

Те, кто был зарегистрирован, получили, как правило, ничтожные проценты. Только пять кандидатов получили голосов сопоставимо или больше, чем они якобы собрали подписей. Остальные зарегистрированные, как оказалось, вообще не пользуются никакой поддержкой. То есть власти регистрировали тех, кто рисовал, и отказывали тем, кто реально собирал, — заключил политолог.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.