В России могут ввести возрастную маркировку видеоигр

На сегодняшний день компьютерные игры никак не маркируются, поэтому необходимо ограждать детей от продукции, где есть чрезмерное насилие и жестокость. Кроме того стоит блокировать в Сети те игры, которые связаны с экстремизмом и разжиганием ненависти. Для этого необходимо разработать систему идентификации для входа в Сеть, чтобы каждый пользователь имел свой «цифровой возраст». Об этом «Парламентской газете» сообщили сенаторы Александр Башкин и Вадим Деньгин, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Интернете стоит блокировать любые игры, которые связаны с экстремизмом, разжиганием ненависти, насилием, порнографией и пропагандой разрушающих личность ценностей. Закрыть доступ к ним возможно, — отметил сенатор Совета Федерации Александр Башкин.

По его словам, закрыть доступ к такому контенту возможно, если каждый пользователь в Сети будет иметь свой «цифровой возраст», то есть будет определённый механизм идентификации, без которого человек просто не сможет войти в Сеть.

В свою очередь, глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме будут обсуждать вопрос маркировки компьютерных игр по возрасту. Если этот вопрос будет реализован, сама маркировка понадобится в основном для родителей, которые должны видеть и понимать, что именно они хотят купить ребёнку.

А вот сенатор Вадим Деньгин считает, что возрастная маркировка на видеоиграх должна быть заметной. Предупреждение о возрасте должно наноситься по аналогии с табачной продукцией, то есть на половину упаковки.

Ранее стало известно, что китайские регуляторы ввели новые правила для компаний, занимающихся видеоиграми. Закон ограничивает время для подобного досуга до одного часа по пятницам и выходным.