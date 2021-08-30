Китайским детям ограничили время для видеоигр

Китайские регуляторы ввели новые правила для компаний, занимающихся видеоиграми. Закон ограничивает время для подобного досуга до одного часа по пятницам и выходным. Об этом сообщает Bloomberg.

Подобные меры появились на фоне более жёстких мер Пекина в отношении крупных технологических компаний страны, в том числе игрового гиганта Tencent. Теперь дети смогут играть в онлайн-игры с 20:00 до 21:00 по пятницам и выходным, а также в праздничные дни.

Кроме того, согласно новым правилам, все онлайн-игры должны быть связаны с государственной системой борьбы с зависимостями. Регулирующие органы усилят проверки того, как фирмы вводят ограничения на игровое время и внутриигровые покупки. Также они будут сотрудничать с родителями, школами и другими членами общества в борьбе с молодёжной игровой зависимостью.

Ранее парламент КНР принял закон «О населении и планировании семьи», долговременной целью которого является омоложение китайского общества и, как следствие, увеличение числа работоспособных граждан, которые заместили бы собой уходящих с рынка труда стариков. Впервые с 1979 года китайским семьям отныне разрешается заводить трёх детей. Это уже второе за шесть лет послабление демографической политики в КНР.