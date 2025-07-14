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14 июля 2025 в 10:20

Полила раз в месяц — и все равно цветет! Чудо-многолетник для вечно занятых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот удивительный цветок покоряет с первого взгляда своими нежными шелковистыми лепестками, напоминающими роскошные ткани. Годеция — настоящая находка для тех, кто хочет создать изысканный цветник без особых хлопот. Она цветет так обильно, что за ярким ковром цветов почти не видно листвы!

Главное достоинство годеции — ее удивительная стойкость. Она не боится весенних заморозков, продолжает цвести даже в прохладную погоду и стойко переносит капризы нашего климата. При этом растение совершенно неприхотливо — достаточно посадить его на солнечном месте и изредка поливать.

Особенно хороша годеция в композициях с другими летниками — она великолепно сочетается с бархатцами, петуниями и цинниями. А в срезке эти нежные цветы стоят удивительно долго, наполняя дом тонким ароматом. Посадите годецию вдоль дорожек или в вазоны — и ваш сад превратится в настоящий шедевр садового искусства!

Этот цветок идеально подходит для начинающих садоводов — он прощает ошибки ухода и каждый год радует пышным цветением. Однажды поселив годецию в своем саду, вы влюбитесь в нее навсегда!

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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