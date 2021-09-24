Полиция задержала около 60 активистов КПРФ перед митингом в Москве

Полицейские задержали в Москве около 60 сторонников КПРФ за сутки перед акцией несогласных с итогами выборов, которая прошла 25 сентября на Пушкинской площади. Среди задержанных — депутаты Мосгордумы и кандидаты в депутаты Госдумы. Об этом телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом) рассказал представитель КПРФ Денис Парфёнов.

По его словам, полиция с 24 сентября « осаждает » московский горком КПРФ и выход из Мосгордумы, из-за чего некоторые коммунисты ночевали в зданиях.

Сторонники КПРФ провели 25 сентября митинг в центре Москвы на Пушкинской площади против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму в столице. Официально мероприятие было заявлено как встреча с депутатами и обсуждение итогов выборов. Оно продлилось около часа. Силовики требовали разойтись и включали из громкоговорителей музыку, которая заглушала слова выступающих на митинге. По словам одного из участников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не появился , потому что был на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Выборы прошли по всей стране с 17 по 19 сентября. В Москве, Севастополе, а также в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях было организовано помимо обычного онлайн-голосование. КПРФ не признала итоги выборов в столице. В партии заявили о «больших фальсификациях», допущенных при подсчёте электронных голосов.