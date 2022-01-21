Полиция проверяет информацию о нападении на журналистов в Сургуте

Полиция начала проверку по факту нападении заместителя главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрея Матвеева на журналистов, передаёт ТАСС. «Новая газета» сообщает, что нападение произошло на их корреспондентов Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они делали репортаж о самоубийствах среди медработников.

Журналисты одной из редакций обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка, — рассказал собеседник агентства.

По сообщению «Новой газеты», журналисты стояли в больнице возле отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двоих медсестёр отделения, покончивших с собой в конце 2021 года. Мужчина сначала просто прошёл мимо, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента. Сообщается, что врач повалили его на землю и попытался разбить камеру. Позже он переключился на журналистку.

Осенью прошлого года СМИ сообщили о суициде медсестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской больницы. Через некоторое время ещё одна медсестра больницы также покончила жизнь самоубийством.

Ранее жители Забайкалья в соцсетях пожаловались на пьяных хирургов краевой больницы № 4 в Краснокаменске. Информацию разместили в Instagram-аккаунте «Регион 75». Однако в Минздраве региона опровергли эту информацию. По данным ведомства, употреблявшие алкоголь сотрудники не выявлены.