Полиция проверяет информацию о нападении на журналистов в Сургуте
На журналистов «Новой газеты» напали в больнице Сургута при подготовке материала
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:56, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Полиция начала проверку по факту нападении заместителя главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрея Матвеева на журналистов, передаёт ТАСС. «Новая газета» сообщает, что нападение произошло на их корреспондентов Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они делали репортаж о самоубийствах среди медработников.
Журналисты одной из редакций обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка, — рассказал собеседник агентства.
По сообщению «Новой газеты», журналисты стояли в больнице возле отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двоих медсестёр отделения, покончивших с собой в конце 2021 года. Мужчина сначала просто прошёл мимо, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента. Сообщается, что врач повалили его на землю и попытался разбить камеру. Позже он переключился на журналистку.
Осенью прошлого года СМИ сообщили о суициде медсестры отделения анестезиологии и реанимации Сургутской больницы. Через некоторое время ещё одна медсестра больницы также покончила жизнь самоубийством.
Ранее жители Забайкалья в соцсетях пожаловались на пьяных хирургов краевой больницы № 4 в Краснокаменске. Информацию разместили в Instagram-аккаунте «Регион 75». Однако в Минздраве региона опровергли эту информацию. По данным ведомства, употреблявшие алкоголь сотрудники не выявлены.