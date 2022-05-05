Полиция проверит пост муниципального депутата Бера о событиях в Буче

Полиция проверяет действия бывшего главного редактора игры «Кто хочет стать миллионером» и московского муниципального депутата Ильи Бера, сообщил Telegram-канал Baza. Поводом для проверки стала публикация поста в соцсетях, посвящённого событиям в украинской Буче.

Бер возмутился тем, как «российские пропагандисты» перевели пост [газеты] Guardian и решил по пунктикам разобрать статью английской газеты. <...> Материал проверки находится в Преображенском ОВД, — сказано в сообщении.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации». Сам президент России Владимир Путин также заявил, что Москва не имеет никакого отношения к провокациям в украинском городе Буча, однако России известно, кто и какими средствами готовил эту провокацию.