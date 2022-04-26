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Путин: Россия знает, кто готовил провокацию в Буче

Фото Фото kremlin.ru

Москва не имеет никакого отношения к провокациям в украинском городе Буча, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, передаёт РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что РФ известно, «кто и что делал в Буче».

После договорённостей с Украиной, достигнутых в Турции, Россия столкнулась с провокацией в Буче, к которой российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал. Знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим, — сказал Путин.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации».