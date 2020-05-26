Общество

Полиция провела проверку на рынке «Фуд Сити» в Москве

17:34, 26 мая 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция провела плановую проверку на продуктовом рынке «Фуд Сити» в Новой Москве. В группе «Киевская площадь» (владеет рынком) заявили, что работа сотрудников полиции не повлияла на функционирование рынка.

Во время проверки силовики получили доступ во все помещения, включая те, которые сдаются торговцам в субаренду.

«Фуд Сити» был открыт в 2014 году и стал крупнейшим оптово-розничным продовольственным центром страны. Его площадь составляет 120 гектаров.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 мая в столичной Коммунарке произошло столкновение сотен мигрантов. Поводом для потасовки, по предварительным данным, послужил конфликт с арендодателем.

У торгового здания на рынке «Фуд Сити» собрались сотни человек, игнорируя предписания о соблюдении социальной дистанции, многие пришли без масок.

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