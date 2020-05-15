Сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка в Коммунарке

В столичной Коммунарке произошло столкновение сотен мигрантов.
Поводом для потасовки, по предварительным данным, послужил конфликт с арендодателем,
Отмечается, что у торгового здания на рынке «Фуд-Сити» собрались сотни человек, игнорируя предписания о соблюдении социальной дистанции, многие пришли без масок.
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Ранее NEWS.ru писал, что полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими. Потасовка произошла на складе «Белый раст».
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