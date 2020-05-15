Сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/b8f14ff8-96c1-11ea-b292-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/foodcityru

В столичной Коммунарке произошло столкновение сотен мигрантов.

Поводом для потасовки, по предварительным данным, послужил конфликт с арендодателем, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у торгового здания на рынке «Фуд-Сити» собрались сотни человек, игнорируя предписания о соблюдении социальной дистанции, многие пришли без масок.

По информации РИА Новости, между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор. Прибывшие на место сотрудники МВД призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими. Потасовка произошла на складе «Белый раст».