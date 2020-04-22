Полиция проверит данные о массовой драке мигрантов в Подмосковье

Полиция Московской области начала доследственную проверку по публикациям о массовой драке в Дмитрове, где якобы лишившиеся работы трудовые мигранты сцепились с другими рабочими.
Потасовка, по информации ТАСС, произошла на складе «Белый раст».
Предварительно установлено, что 15 апреля на территории одного из складских комплексов, расположенных в Дмитровском городском округе, произошёл конфликт между группами граждан из азиатских республик, переросший в драку, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
В полиции отметили, что не получали заявлений от пострадавших. Медучреждения области также не зафиксировали пациентов с характерными травмами.
Как писал NEWS.ru, 22 апреля власти предоставили иностранным гражданам право до 15 июня трудиться в Москве без патента или рабочей визы.
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