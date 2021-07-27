Полиция пришла к главному редактору The Insider

К главному редактору издания The Insider (признано в РФ иноагентом) Роману Доброхотову пришла московская полиция. Об этом он написал в Twitter.

Видимо, у меня обыск. Стучится полиция, — говорится в сообщении.

Журналист отметил, что на текущий момент ему бы не помешал адвокат. В комментариях пользователи отметили, что уже вызвали юриста. «На помощь» к Доброхотову отправилась адвокат Оксана Опаренко.

23 июля расследовательское издание The Insider власти РФ признали иностранным агентом. В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания.

После этого шеф-редактор СМИ Роман Доброхотов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что СМИ продолжит свою работу, как и до этого. Он отметил, что на территории России сайт издания могут заблокировать, но к этому в редакции готовы. По его словам, сейчас есть много способов распространения информации, которые не подлежат блокировке.