Российское МВД подготовило и опубликовало государственную антинаркотическую стратегию на период до 2030 года. Она предусматривает, в частности, отказ от заместительной терапии наркоманов, усиление контроля над финансовыми операциями и противодействие пропаганде наркотиков.
Проект соответствующего указа президента РФ
В полиции рассчитывают с помощью предложенной стратегии сократить на 100 тыс. человек вовлечённость населения в незаконный оборот наркотиков (в 2018 году таковых приходилось 148,1 на 100 тыс. человек) и заболеваемость наркоманией (288,5).
В документе отмечается, что количество россиян, регулярно или эпизодически потребляющих наркотики, составляет примерно 1,9 млн человек, об этом говорят соцопросы.
Предыдущая десятилетняя стратегия позволила правоохранительным органам выявить более 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С 2010 по 2020 год были изъяты более 400 тонн «отравы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Государственной думы предложит в ускоренном режиме рассмотреть проект закона об усилении административной ответственности за вовлечение в употребление наркотиков с использованием Сети, а также инициативу ужесточить наказание за пропаганду запрещённых веществ. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарёв. Он подчеркнул, что подготовлен ряд законодательных инициатив по противодействию такому деструктивному влиянию на молодёжь.
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