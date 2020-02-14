https://static.news.ru/photo/dab475ee-4fbc-11ea-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское МВД подготовило и опубликовало государственную антинаркотическую стратегию на период до 2030 года. Она предусматривает, в частности, отказ от заместительной терапии наркоманов, усиление контроля над финансовыми операциями и противодействие пропаганде наркотиков.

Проект соответствующего указа президента РФ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В полиции рассчитывают с помощью предложенной стратегии сократить на 100 тыс. человек вовлечённость населения в незаконный оборот наркотиков (в 2018 году таковых приходилось 148,1 на 100 тыс. человек) и заболеваемость наркоманией (288,5).

В документе отмечается, что количество россиян, регулярно или эпизодически потребляющих наркотики, составляет примерно 1,9 млн человек, об этом говорят соцопросы.

Предыдущая десятилетняя стратегия позволила правоохранительным органам выявить более 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С 2010 по 2020 год были изъяты более 400 тонн «отравы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что комиссия Государственной думы предложит в ускоренном режиме рассмотреть проект закона об усилении административной ответственности за вовлечение в употребление наркотиков с использованием Сети, а также инициативу ужесточить наказание за пропаганду запрещённых веществ. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарёв. Он подчеркнул, что подготовлен ряд законодательных инициатив по противодействию такому деструктивному влиянию на молодёжь.