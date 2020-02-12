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Сотрудники правоохранительных служб обнаружили более тысячи упаковок снюса в торговой точке на юго-западе столицы и склад с 327 тысячами разовых доз в Подмосковье.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в магазине на улице Тёплый Стан хранились 163 единицы никотиносодержащих смесей общим весом 2,6 килограмма.

Кроме того, на улице Большая Дорогомиловская выявлен магазин, в подсобном помещении которого хранилось более 1 200 упаковок снюсов, готовых к продаже, — добавила она.

Также в Солнечногорском районе был найден арендуемый индивидуальным предпринимателем склад с 1364 коробками внутри, в каждой из которых находилось по 250 банок с готовой к продаже никотиновой смесью, а также 27 пластиковых контейнеров с аналогичным веществом.

Общее количество находящегося на хранении снюса составило около 327 тысяч разовых доз, — уточнила Волк.

Она добавила , что вся продукция направлена на экспертизу. Представители Роспотребнадзора вынесли постановление о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении расследования.

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России произошла первая смерть от употребления снюса. Он отметил, что никотиносодержащие конфеты способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов.