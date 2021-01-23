Полиция Архангельска закрыла дело в отношении Варламова

https://static.news.ru/photo/c57793d0-5ce7-11eb-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Производство по делу против блогера Ильи Варламова по статье об оскорблении власти прекращено. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

После проведённой психолого-лингвистической экспертизы высказываний Ильи Варламова в его ролике, который он записал после посещения Архангельска, сотрудники полиции пришли к выводу о том, что в них отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП России, — цитирует Прянишникова РБК.

В определении об отказе в возбуждении административного дела отмечается, что слова обладают негативной коннотацией, но Варламов не называет ими кого-то конкретно.

Варламов в конце прошлого года снял несколько видеороликов об Архангельске. Полиция проводила проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещённый на YouTube-канале блогера. В отдел полиции вызвали администратора канала.

Как писал NEWS.ru, Варламова вызвали в архангельское УМВД. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

По словам пожаловавшейся жительницы города, в ролике есть ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города.