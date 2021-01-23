Полиция Архангельска закрыла дело в отношении Варламова

Производство по делу против блогера Ильи Варламова по статье об оскорблении власти прекращено. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
После проведённой психолого-лингвистической экспертизы высказываний Ильи Варламова в его ролике, который он записал после посещения Архангельска, сотрудники полиции пришли к выводу о том, что в них отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП России, — цитирует Прянишникова РБК.
В определении об отказе в возбуждении административного дела отмечается, что слова обладают негативной коннотацией, но Варламов не называет ими кого-то конкретно.
Варламов в конце прошлого года снял несколько видеороликов об Архангельске. Полиция проводила проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещённый на YouTube-канале блогера. В отдел полиции вызвали администратора канала.
Как писал NEWS.ru, Варламова вызвали в архангельское УМВД. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.
По словам пожаловавшейся жительницы города, в ролике есть ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города.