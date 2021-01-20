Блогера Варламова вызвали в полицию Архангельска после роликов о городе

https://static.news.ru/photo/8008075e-5b51-11eb-b99f-fa163e074e61_660.jpg Илья Варламов Фото: vk.com/varlamov

Блогера Илью Варламова вызвали в архангельское УМВД. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Отмечается, что Варламов в конце прошлого года снял несколько видеороликов об Архангельске. Теперь полиция проводит проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещённый на YouTube-канале блогера. В отдел полиции уже вызван администратор канала.

Письмо позвало в дорогу, — написал Варламов в своём Telegram-канале.

Варламов 1 ноября прошлого года посетил Архангельск, а через три недели разместил о нём на своём YouTube-канале видеоролик «Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах», рассказывающий о неприглядной стороне жизни в городе. По словам пожаловавшейся жительницы города, в ролике есть ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города.

13 января Варламов с супругой, Петром Верзиловым и ещё двумя спутниками были задержаны в аэропорту города Капоэта. Оттуда они намеревались отправиться в столицу Южного Судана Джубу.

Поводом для задержания послужило обнаружение в багаже пульта от дрона, хотя самого летательного аппарата не было — его у россиян конфисковали ранее, в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Через некоторое время россияне были отпущены. Позже их депортировали на родину.

Как писал NEWS.ru, 14 января силовики повторно задержали жену Варламова, а также главу Европейской гимназии Ивана Богданцева и Вадима Гинзбурга. По словам Верзилова, это произошло уже в Джубе во время экскурсии. Варламов уточнил, что россияне были задержаны на блокпосту по дороге обратно в отель и доставлены на военную базу вместе с представителем Министерства печати, который сопровождал туристов. Их освободили только 15 января.