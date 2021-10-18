Полицейскую «мисс Fashion Siberia» арестовали за хранение наркотиков

В Новосибирске возбудили уголовное дело против 29-летней сотрудницы МВД и победительницы конкурса красоты Miss Fashion Siberia 2021 по делу о незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ., — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инспектора подразделения МВД задержали 15 октября. В ходе личного досмотра у неё обнаружили 2,9 г мeфедрона, такой размер считается крупным на территории России. Отмечается, что она приобрела наркотик для собственного употребления. В настоящее время судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что в марте девушка стала лауреатом регионального финала международного конкурса красоты Miss Fаshion Siberia 2021 и получила Грaн-при.

Ранее в Санкт-Петербурге бывшие сотрудники Росгвардии Никита Лаврентьев и Александр Бойков осуждены за то, что подбросили наркотики 16-летнему школьнику, а затем вымогали деньги, предлагая «замять дело». Красногвардейский суд города приговорил их к шести и четырём годам колонии общего режима.