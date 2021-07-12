Полицейский рассказал, как обезвредил напавшего на вуз в Перми

Младший лейтенант ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском госуниверситете. Преступник выстрелил в сотрудника из ружья, и полицейский применил оружие.

По прибытии в университет напарник Калинина стал эвакуировать людей, а сам Калинин забежал в здание. Он окрикнул вооружённого молодого человека, тот выстрелил, и полицейский ранил его из табельного оружия.

Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь, уточнил Калинин.

В результате вооружённого нападения Тимура Бекмансурова, по уточнённым данным Минздрава РФ, погибли шесть человек и пострадали 24 человека.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя нападение на университет, заявил, что в первую очередь нужно ужесточить оружейное законодательство. Повысить возрастную планку до 21 года. По его словам, злоумышленник легко смог накопить деньги и прибрести ружьё.