Полиция Хабаровска назвала Навального и Фургала политзаключёнными

https://static.news.ru/photo/c4ae6fda-5e29-11eb-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовик из отдела полиции № 6 по Хабаровску написал в рапорте о доставлении задержанного, что оппозиционер Алексей Навальный и экс-губернатор региона Сергей Фургал являются политическими заключёнными.

В документе указано, что гражданин являлся участником несогласованного мероприятия «поддержки политических заключённых Фургала С. И. и Навального А. А.». Фотографию документа опубликовал штаб Навального в Хабаровске в своём Telegram-канале.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На них в социальных сетях зазывали людей сторонники блогера. По данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны 3324 человека, из них в Москве и Санкт-Петербурге в полицию отправились 1320 и 490 человек соответственно.

Навальный был задержан после прибытия из Германии, где он находился на лечении, 17 января. На следующий день Химкинский суд арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как писал NEWS.ru, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что у него есть все основания считать Навального человеком, совершившим преступление. Он добавил, что сейчас политика судят по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Второй мировой войны.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года по подозрению в организации заказного убийства. По версии следствия, глава региона причастен к деятельности преступной группировки, организовавшей в начале 2000-х убийства двух бизнесменов.