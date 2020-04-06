Полицейские посты и заборы поставили в Ростове из-за коронавируса

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Представитель правительства Ростовской области рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. В городе установили посты контроля и ограждения, которые не позволяют людям пройти мимо полиции.

Таким образом местные власти хотят проверять соблюдение местными жителями введённых ограничений на передвижение, передаёт РИА Новости. На постах силовики будут проверять наличие документов у граждан.

Эти меры будут действовать до отмены постановления местного правительства о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса. Речь идёт о нарушении статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Протоколы составлены в отношении тех, кто не имел права покидать квартиру ни при каких условиях: людей, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом. Теперь им необходимо заплатить штраф до 4 тыс. рублей.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.