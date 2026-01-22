Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:34

Полезный десерт с ностальгичным вкусом — готовим пирожное «картошка» в ПП-варианте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ищете способ утолить тягу к сладкому без вреда для фигуры? Одна «картошка» содержит примерно 65 ккал — идеальный вариант для вечернего чаепития без угрызений совести. Никаких консервантов, растительных жиров и рафинированного сахара — чистая польза и удовольствие.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, 2 сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Ресторанное мясо в домашних условиях: старинный секрет золотистой корочки — пальчики оближешь
Общество
Ресторанное мясо в домашних условиях: старинный секрет золотистой корочки — пальчики оближешь
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Общество
Финский блин — завтрак без суеты: запекаем в духовке, а не жарим на сковороде!
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
Общество
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Этот рулет на сухом молоке стал моей палочкой-выручалочкой — готовится быстрее, чем успевает закипеть чайник
Общество
Этот рулет на сухом молоке стал моей палочкой-выручалочкой — готовится быстрее, чем успевает закипеть чайник
еда
рецепты
десерты
какао
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего с четвертого этажа дочь уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница выиграла iPhone в автомате, но нашла в коробке совсем не смартфон
Генерал нашел причину новых серьезных повреждений на Чернобыльской АЭС
СК взялся за жалобы учеников Балашова на некачественное питание в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.