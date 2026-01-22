Полезный десерт с ностальгичным вкусом — готовим пирожное «картошка» в ПП-варианте

Ищете способ утолить тягу к сладкому без вреда для фигуры? Одна «картошка» содержит примерно 65 ккал — идеальный вариант для вечернего чаепития без угрызений совести. Никаких консервантов, растительных жиров и рафинированного сахара — чистая польза и удовольствие.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, 2 сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

