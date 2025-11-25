Полезная творожно-овощная запеканка для легкого ужина: простой рецепт с нежной структурой и ароматной сырной корочкой

Когда не хочется тратить много времени на готовку, такая запеканка становится настоящей палочкой-выручалочкой. Она сочная, легкая и подходит тем, кто следит за рационом, но при этом любит вкусные и сытные блюда без лишних хлопот.

Для приготовления возьмите творог — 500 г, яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, муку — 50 г, помидоры — 2 шт., цукини — 1 шт., соль и перец по вкусу, твердый сыр — 100 г и немного растительного масла.

Помидоры и цукини нарежьте кубиком и слегка обжарьте до мягкости, приправив специями. В отдельной миске смешайте творог, яйца, муку и молоко, затем добавьте теплые овощи и тщательно перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите массу и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут. За 10 минут до готовности посыпьте запеканку тертым сыром — получится румяная и аппетитная корочка. Подавайте блюдо теплым, оно идеально подойдет для семейного ужина.

