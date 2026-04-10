Полет Гагарина связали с ускорением реализации атомной программы СССР

Посол Яковенко: полет Гагарина помог добиться реализации атомной программы

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года Фото: Александр Моклецов/РИА Новости
Полет космонавта Юрия Гагарина в космос помог ускорить реализацию атомной программы и добиться прорыва в мирном использовании ядерной энергии, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, в те годы страна буквально строилась заново.

Наряду с космосом Москва добилась реализации мощной атомной программы, причем опять же с прорывом в мирное использование атомной энергии. Это были результирующие векторы наших комплексных технологический достижений первых двух послевоенных десятилетий, — сказал он.

По словам Яковенко, за успехами в космосе и атомной сфере стоял рывок сразу в нескольких отраслях, начиная металлургией и заканчивая наукой. По его словам, еще в 50-е американцы в одном из докладов признали: основой этих достижений стала советская система образования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие ракетно-космического комплекса страны, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала - это безусловный приоритет. По словам главы государства, России необходимо объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд, чтобы удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса.

Общество
Юрий Гагарин
Роскосмос
атомная энергия
