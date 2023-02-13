Покупателям объяснили, как стоимость аренды магазина повлияет на цены Экономист Михеев: повышение стоимости аренды магазина не отразится на ценах

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Повышение стоимости аренды для крупных торговых сетей не должно отразиться на ценах на товары, заявил экономист Александр Михеев. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что супермаркеты устанавливают сразу по всей сети цены, которые должны соответствовать друг другу и не зависеть от сторонних факторов.

Если мы говорим о сетях, а супермаркеты — это обычно именно сети каких-то магазинов, то повышение стоимости аренды в конкретной локации не должно отражаться на стоимости продуктов. То есть имеется определенный регламент, устанавливаются цены по сети магазинов на конкретный период, и они должны соответствовать, — пояснил экономист.

Сейчас цена аренды выросла примерно на 9%, стоимость за один «квадрат» составляет около двух тысяч рублей. Несмотря на это, супермаркеты остаются самым прибыльным бизнесом среди стрит-ретейла, по словам Михеева. Эксперт уверен, что крупным торговым сетям потребуется время, чтобы привыкнуть к новым ценам, но магазинов меньше не станет.

Экономист также отметил, что маленькие частные торговые точки обычно закладывают издержки в цены на товары, в том числе стоимость аренды. Но они практически всегда находятся в небольших помещениях, поэтому рост арендной ставки на них не отразится, по мнению экономиста.

Так называемые магазины у дома, частные, а не крупные ретейлеры всегда делают наценку на товары исходя из имеющихся издержек и затрат. Но это маленькие магазинчики, в которых, возможно, все и есть, но сами по себе они крохотные. Поэтому маловероятно, что на них отразится повышение стоимости аренды для супермаркетов, — заключил Михеев.

Ранее сообщалось, что целый ряд продуктов питания подорожал с конца декабря до середины января. В лидерах роста цен за три недели овощи. Больше всего выросли в цене огурцы, помидоры и лук.