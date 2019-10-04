https://static.news.ru/photo/5ab54c22-e777-11e9-b258-fa163e074e61_660.jpg Покрас Лампас Фото: Покрас Лампас/vk.com

Уличный художник Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург, чтобы восстановить испорченный арт-объект «Супрематический крест».

Об этом 5 октября рассказали в официальной группе фестиваля уличного искусства Stenograffia в социальной сети.

В сообщении подчеркнули, что возвращение художника в Екатеринбург получилось спонтанным.

Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю, — отмечается в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Работа Лампаса располагается на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш. Через несколько дней после её создания начались дорожные работы, в ходе которых часть арт-объекта была залита гудроном.

Как ранее писал News.ru, директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксана Иванова заявила, что «Супрематический крест» смущает верующих, и призвала убрать граффити. По её словам, недовольство людей вызывает то, что крест изображён на земле и по нему ходят.