Поклонская: из-за стройки в Форосском парке завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/22822798-8b14-11eb-b285-96000091f725_660.jpg Фото: otdyh-foros.ru

Уголовное дело возбуждено из-за нарушений природоохранного законодательства в парке крымского посёлка Форос. Местные жители жаловались на вырубку деревьев, прокурорская проверка подтвердила факт нарушений, сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Несколькими днями ранее граждане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили главу государства остановить застройку Форосского парка. Люди утверждали, что строители вырубили реликтовые деревья, а также уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал вырубку законной. Он провёл несколько встреч с жителями Фороса, которых заверил, что это было необходимо для строительства детского оздоровительного центра. Между тем Поклонская обратилась в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и Минэкологии с просьбой провести проверку выданного властями Крыма разрешения на работы в парке. И. о. прокурора Ялты Игорь Мерзляков пообещал гражданам обнародовать результаты проверки до 23 марта.

Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования, — написала Поклонская в Telegram.

Она пообещала сообщить дополнительно о результатах проверки и встретиться с жителями Фороса после того, как будет получена полная информация из Генпрокуратуры.

Парламентарий признала, что проблема застроек уникальных природных территорий и нанесения ущерба природе остаётся актуальной. На подобные факты, выразила уверенность она, «должна быть жёсткая реакция властей».

Как писал NEWS.ru, общественники заподозрили застройщика в желании возвести в Форосе ВИП-отель с яхтами. В компании заверили, что ничего подобного не планируется. Там уточнили, что часть вырубленных деревьев представляли опасность для парка, а остальные были пересажены. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на ситуацию и зададут руководству региона соответствующие вопросы.